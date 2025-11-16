Украина нашла еще одного поставщика газа на эту зиму
- 16.11.2025, 16:30
Киев договорился с Грецией.
Украина подготовила соглашение по импорту газа из Греции, чтобы компенсировать потери украинской добычи на зимний период из-за российских ударов, сообщил президент Владимир Зеленский.
«Это будет еще один маршрут поставки газа, чтобы максимально обезопасить маршруты импорта газа для Украины на зиму. У нас уже есть договоренности о финансировании импорта газа, и мы покроем потребность почти в €2 млрд», — написал он в телеграм-канале.
Финансовую помощь в этом оказывают европейские партнеры Украины и европейские банки по гарантии Еврокомиссии. Зеленский отдельно отметил поддержку Норвегии и упомянул «активную работу с американскими партнерами» для получения полного финансирования.