16 ноября 2025, воскресенье, 16:39
Украина нашла еще одного поставщика газа на эту зиму

  • 16.11.2025, 16:30
Украина нашла еще одного поставщика газа на эту зиму

Киев договорился с Грецией.

Украина подготовила соглашение по импорту газа из Греции, чтобы компенсировать потери украинской добычи на зимний период из-за российских ударов, сообщил президент Владимир Зеленский.

«Это будет еще один маршрут поставки газа, чтобы максимально обезопасить маршруты импорта газа для Украины на зиму. У нас уже есть договоренности о финансировании импорта газа, и мы покроем потребность почти в €2 млрд», — написал он в телеграм-канале.

Финансовую помощь в этом оказывают европейские партнеры Украины и европейские банки по гарантии Еврокомиссии. Зеленский отдельно отметил поддержку Норвегии и упомянул «активную работу с американскими партнерами» для получения полного финансирования.

