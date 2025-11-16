Новые мэры Сиэтла и Нью-Йорка отказались от кофе из Starbucks 2 16.11.2025, 18:44

1,836

Из-за забастовки сотрудников.

В США победившая на выборах мэра Сиэтла Кэти Уилсон присоединилась к забастовке работников кофеен Starbucks. Об этом сообщает KUOW.

Радиостанция передает, что 13 ноября политик выступала на пикете бастующих через несколько часов после победы на выборах. Она заявила, что сама не покупает кофе в Starbucks и призвала избирателей тоже этого не делать.

«Когда права трудящихся подвергаются нападкам, что нам делать? Вставайте и давайте отпор», — призвала Уилсон.

В материале уточняется, что бастующие требуют от руководства кофейного гиганта повышения заработной платы и улучшения кадрового состава. Им обещали новые контракты к концу прошлого года, но никаких изменений не произошло.

«Я хочу наслаждаться городом, в котором живу, потому что сейчас я просто работаю, сплю и пытаюсь уложиться в бюджет, чтобы прожить на работе в Starbucks», — описала текущие условия бариста и член профсоюза Эмма Кокс.

Призыв Уилсон бойкотировать Starbucks поддержал и новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани. Три дня назад он отказался от кофе компании, пока ее сотрудники бастуют.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com