16 ноября 2025, воскресенье, 22:42
Axios: Швейцария добилась снижения пошлин США с помощью личных подарков Трампу

  • 16.11.2025, 22:13
Дональд Трамп

Президенту США подарили часы Rolex и слиток золота.

Швейцария отправила в США делегацию промышленных бизнесменов с подарками, чтобы задобрить американского президента Дональда Трампа и добиться снижения пошлин, сообщает Axios.

В частности, речь идет о настольных часах Rolex и золотом слитке весом 1 кг. Слиток Трампу вручили во время визита делегации 4 ноября, он был отмечен цифрами 45 и 47 в честь его президентских сроков.

Пошлины против Швейцарии, а также в отношении еще 64 стран Трамп ввел в начале августа. Для Швейцарии тарифы тогда составили 39%, это одна из самых высоких ставок в мире и самая высокая в Европе.

