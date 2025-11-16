закрыть
В Польше обнаружили «золотой поезд нацистов»?

  • 16.11.2025, 23:30
  • 2,532
В Польше обнаружили «золотой поезд нацистов»?
Фото: Shutterstock

Что известно.

В Польше исследователи, которые занимаются поисками так называемого «золотого поезда нацистов», объявили, что обнаружили его часть в Нижнесилезском воеводстве. Об этом пишет сайт Dziennik.pl.

Авторы проекта «Золотой поезд 2025» заявили, что добились от местных властей разрешения на георадарное исследование в районе и обнаружили подземную аномалию, которую они интерпретировали как тоннель с тремя вагонами. «Возможно, это не стопроцентное выполнение изначального плана, но мы приблизились к истине», — сказано в их сообщении об обнаружении аномалии.

Участники проекта также рассказали, что пока воздерживаются от начала раскопок, ожидая разрешения от местного управления по охране памятников. Власти воеводства пока никак не прокомментировали эту информацию.

Согласно легенде, бронепоезд с ценностями выехал в последние месяцы войны из Вроцлава и пропал по дороге в Валбжих. Утверждается, что в точке отправления чиновники германской администрации загрузили в него ценности, спасаясь от наступающей Красной армии. В частности, в «золотом поезде» якобы может находиться легендарная Янтарная комната, похищенная нацистами из Царского села в 1941-м. Многочисленные исследователи-энтузиасты считают, что состав находится в неких тайных туннелях.

В мае сообщалось, что администрация города Валбжих получила письмо от загадочного анонима, который заявил, что раскрыл тайну «золотого поезда нацистов». По словам автора послания, поезд находится в туннелях недалеко от города.

