Десятки тысяч импортных машин застряли на границе России 1 17.11.2025, 10:54

2,296

Автодилеры пытаются успеть перед повышением утильсбора.

На границах России с Китаем и Казахстаном скопились очереди из тысячи автовозов, которые везут в страну импортные автомобили, сообщили «Коммерсанту» дилеры. Такая ситуация сложилась из-за резкого роста поставок в преддверии повышения утилизационного сбора. По оценке «Автодома», в очередях на границах могут находиться в общей сложности около 3–4 тыс. автовозов, каждый из которых везет до 10 автомобилей. Наибольшие заторы наблюдаются на границе с Казахстаном, через который идет транзит из Китая.

Собеседники «Коммерсанта» на авторынке отметили, что обстановка на пунктах пропуска относительно октября значительно усугубилась. В «огромных очередях» распространяется практика «платной» очереди, которая тоже растягивается, рассказали источник издания. Общее время ожидания увеличилось более чем на треть по сравнению с прошлым месяцем, уточнил операционный директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. В «Автодоме» добавили, что ситуация хуже на тех участках, где оформляются автомобили, предназначенные для ввоза физлицами.

В Федеральной таможенной службе (ФТС) заявили, что пункты пропуска на границе с Казахстаном и Китаем работают штатно, обеспечивая весь ввоз транспортных средств. В ведомстве напомнили, что кроме автовозов легковые автомобили поставляются в Россию по железной дороге, своим ходом, а также морским транспортом.

Правительство ввело утильсбор для автомобилей в прошлом году. Это одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей и покупателей машин за переработку транспортного средства. С 1 декабря этого года утильсбор привяжут к мощности двигателя по прогрессивной шкале. Льготная ставка будет действовать только для машин с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил. При этом с 2026 года индексация будет проводиться ежегодно на 10–20%.

Если автомобиль был куплен до 1 декабря, но не растаможен до обозначенного срока, владелец должен будет уплатить утильсбор по новым правилам, говорит собеседник «Коммерсанта» на авторынке. «Как обычно в таких случаях — успеют не все», — добавил другой источник.

