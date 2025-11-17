Названо животное, практически полностью состоящее из мозга 17.11.2025, 12:06

Фото: freepik

Обширная сеть нейронов охватывает все тело.

Сотрудники Зоологической станции Антона Дорна в Италии обнаружили, что у морских ежей нервная система распределена по всему телу — по своей генетической организации она напоминает мозг позвоночных. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

Команда биолога-онтологиста Периклиса Паганоса изучила развитие фиолетового морского ежа Paracentrotus lividus — от свободно плавающей планктонной личинки до округлого организма с шипами. Оказалось, что в процессе метаморфоза ежи не просто меняют форму тела, переходя от билатеральной симметрии к радиальной. Они формируют обширную сеть нейронов, которая охватывает все тело и фактически выполняет функции мозга.

Исследователи создали подробный клеточный атлас молодых ежей и выяснили, какие гены активны на разных этапах развития. Выяснилось, что нейроны этих животных претерпевают значительные изменения, образуя сложные кластеры с широким набором молекулярных сигнатур. Более половины всех выявленных клеточных групп оказались нейронными.

Авторы работы подтвердили, что нервная система морских ежей децентрализована и не ограничивается сетью ганглиев (нервных узлов), как и считалось ранее. Также исследователи доказали, что она представляет собой «всеохватывающий мозг», в котором все тело функционирует как единая нейронная структура.

«Наши результаты показывают, что животные без традиционной центральной нервной системы все же могут развивать организацию, подобную мозгу», — добавил соавтор исследования, эволюционный биолог Джек Ульрих-Лютер из Музея естественной истории Берлина.

