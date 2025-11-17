Зеленский прилетел к Макрону

Зеленский прилетел к Макрону1
- 17.11.2025, 12:46
СМИ сообщали, что между Украиной и Францией будет заключена важная сделка.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию, где его лично встретил французский коллега Эмманюэль Макрон. Информационное агентство Reuters, ссылаясь на двух неназванных осведомленных с вопросом собеседников, писало, что будут заключены соглашения по противовоздушной обороне и военным самолетам.
Зеленский опубликовал видео церемонии встречи: президента лично поздравил Макрон, а военный оркестр сыграл гимны Украины и Франции.
По данным Reuters, в течение нескольких недель ведутся переговоры о том, как Франция может предоставить больше ПВО Киеву, «несмотря на политическую и бюджетную нестабильность в Париже, которая вызывает вопрос о том, что Франция действительно может сделать».