17 ноября 2025, понедельник, 13:59
Зеленский прилетел к Макрону

  • 17.11.2025, 12:46
  • 1,104
Зеленский прилетел к Макрону
Фото: Reuters

СМИ сообщали, что между Украиной и Францией будет заключена важная сделка.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию, где его лично встретил французский коллега Эмманюэль Макрон. Информационное агентство Reuters, ссылаясь на двух неназванных осведомленных с вопросом собеседников, писало, что будут заключены соглашения по противовоздушной обороне и военным самолетам.

Зеленский опубликовал видео церемонии встречи: президента лично поздравил Макрон, а военный оркестр сыграл гимны Украины и Франции.

По данным Reuters, в течение нескольких недель ведутся переговоры о том, как Франция может предоставить больше ПВО Киеву, «несмотря на политическую и бюджетную нестабильность в Париже, которая вызывает вопрос о том, что Франция действительно может сделать».

