Раскрыты неизвестные факты биографии Си Цзиньпина
- 17.11.2025, 15:38
Они проливают свет на его мировоззрение.
Ведущие западные издания обсуждают новую масштабную работу исследователя Джозефа Торигана «Интересы партии превыше всего» («The Party’s Interests Come First»), посвященную жизни Си Чжунсюня — отца нынешнего лидера Китая Си Цзиньпина. Драматическая семейная история стала ключом к пониманию политического стиля и мировоззрения нынешнего руководителя КНР, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).
Ториган, используя ранее недоступные источники из Китая и зарубежных архивов, подробно описывает, как Си Чжунсюн, соратник Мао Цзэдуна, был дважды репрессирован, жестоко избит, публично унижен и на долгие годы отстранен от власти. Его падение, по мнению исследователя, стало переломным моментом не только в истории Коммунистическая партия Китая, но и в судьбе его семьи.
Детство Си Цзиньпина пришлось на годы политической травли. После изгнания отца семья столкнулась с насилием и унижениями. Мать и дети подвергались публичным нападкам. Сам юный Си пережил задержания, отказ во вступлении в Коммунистический союз молодежи и тяжелые годы принудительной «отправки в деревню» во время Культурной революции. Ториган отмечает, что подросток «испытывал особое отношение» — чаще унизительное — именно из-за статуса своего отца.
Несмотря на страдания, Си Чжунсун до конца жизни оставался верным партии. Эта безусловная преданность стала фундаментом, на котором сформировался и его сын — сделавший вывод, что для выживания в системе нужно быть «краснее красного». Пережитые репрессии, скрытность и постоянная угроза стали важными элементами политического характера Си Цзиньпина.
Сможет ли китайское руководство когда-либо честно взглянуть на собственную историю, если для этого придется поставить под сомнение саму легитимность революции Мао.