Раскрыты неизвестные факты биографии Си Цзиньпина 17.11.2025, 15:38

1,294

Си Цзиньпин

Они проливают свет на его мировоззрение.

Ведущие западные издания обсуждают новую масштабную работу исследователя Джозефа Торигана «Интересы партии превыше всего» («The Party’s Interests Come First»), посвященную жизни Си Чжунсюня — отца нынешнего лидера Китая Си Цзиньпина. Драматическая семейная история стала ключом к пониманию политического стиля и мировоззрения нынешнего руководителя КНР, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Ториган, используя ранее недоступные источники из Китая и зарубежных архивов, подробно описывает, как Си Чжунсюн, соратник Мао Цзэдуна, был дважды репрессирован, жестоко избит, публично унижен и на долгие годы отстранен от власти. Его падение, по мнению исследователя, стало переломным моментом не только в истории Коммунистическая партия Китая, но и в судьбе его семьи.

Детство Си Цзиньпина пришлось на годы политической травли. После изгнания отца семья столкнулась с насилием и унижениями. Мать и дети подвергались публичным нападкам. Сам юный Си пережил задержания, отказ во вступлении в Коммунистический союз молодежи и тяжелые годы принудительной «отправки в деревню» во время Культурной революции. Ториган отмечает, что подросток «испытывал особое отношение» — чаще унизительное — именно из-за статуса своего отца.

Несмотря на страдания, Си Чжунсун до конца жизни оставался верным партии. Эта безусловная преданность стала фундаментом, на котором сформировался и его сын — сделавший вывод, что для выживания в системе нужно быть «краснее красного». Пережитые репрессии, скрытность и постоянная угроза стали важными элементами политического характера Си Цзиньпина.

Сможет ли китайское руководство когда-либо честно взглянуть на собственную историю, если для этого придется поставить под сомнение саму легитимность революции Мао.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com