РФ идет по пути СССР.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, известный написанием доносов на россиян, предложил наказывать граждан за тунеядство. Соответствующее обращение он направил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. В документе, с которым ознакомился «Абзац», он предлагает установить уголовную ответственность за «уклонение от общественно-полезного труда» и ввести наказание вплоть до лишения свободы сроком на один год.

Обосновывая необходимость такой меры, Бородин ссылается на кадровый дефицит на рынке труда, рост преступности, связанный с нелегальной миграцией, а также продолжающиеся демографические проблемы. В обращении предлагается карать за тунеядство при условии, что служба занятости предоставила человеку варианты трудоустройства, а уважительных причин не работать у него нет. В документе уточняется, что россиян, помимо лишения свободы, могут наказывать обязательными работами до 360 часов, исправительными работами на срок до двух лет или принудительными работами на срок до года.

В России с 1991 года не действует закон, который определял бы тунеядство как уголовно наказуемое деяние. Сейчас эту сферу регулирует закон «О занятости населения», который признает возможность безработицы и предусматривает социальные выплаты гражданам, потерявшим работу.

Дискуссии о возвращении ответственности за тунеядство поднимаются в России регулярно. В 2016 году в правительстве обсуждали введение специального налога: идею поддерживал Минфин, а Минтруд предлагал установить ежегодный сбор в размере 20 тысяч рублей. В 2023 году в Госдуме звучали призывы направлять безработных россиян на войну с Украиной.

Осенью текущего года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вновь подняла тему обязательных взносов для неработающих граждан, предложив взыскание в размере 45 тысяч рублей в год на медицинское страхование. Такая сумма соответствует максимальному размеру пособия по безработице за три месяца.

После этого председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что безработные граждане фактически являются «тунеядцами» и они обязаны делать отчисления в пенсионную систему и ФОМС.

