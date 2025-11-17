Трамп: Мадуро нанес колоссальный ущерб нашей стране 2 17.11.2025, 23:23

1,142

Президент США заявил, что «ничего не исключает» в отношении Венесуэлы.

Трамп не исключил никаких вариантов действий в отношении Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что «ничего не исключает» в отношении Венесуэлы.

«Нам просто нужно позаботиться о Венесуэле», — сказал он.

Трамп допустил, что может поговорить с венесуэльским президентом Николасом Мадуром.

«Мадуро нанес колоссальный ущерб нашей стране. Я поговорю с ним», — сказал он.

