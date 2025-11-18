Тысячи словаков вышли на протесты против Фицо 18.11.2025, 10:26

В годовщину «бархатной революции».

В Словакии десятки тысяч людей в понедельник, 17 ноября, вышли на протест против премьер-министра Роберта Фицо и его пророссийской позиции.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Как отмечается, протесты против Фицо прошли в годовщину «бархатной революции» 1989 года, которая положила конец коммунистическому правлению Чехословакии и привела к мирному разделению ее на две отдельные страны.

Митинги и марши прошли в десятках населенных пунктов Словакии. Протестующие на площади Свободы в столице Братиславе скандировали: «Хватит с нас Фицо», «Мы хотим перемен» и «Уходи в отставку».

