18 ноября 2025, вторник, 11:19
Тысячи словаков вышли на протесты против Фицо

  • 18.11.2025, 10:26
  • 2,252
Тысячи словаков вышли на протесты против Фицо
Фото: TASR/Ján Krošlák

В годовщину «бархатной революции».

В Словакии десятки тысяч людей в понедельник, 17 ноября, вышли на протест против премьер-министра Роберта Фицо и его пророссийской позиции.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Как отмечается, протесты против Фицо прошли в годовщину «бархатной революции» 1989 года, которая положила конец коммунистическому правлению Чехословакии и привела к мирному разделению ее на две отдельные страны.

Митинги и марши прошли в десятках населенных пунктов Словакии. Протестующие на площади Свободы в столице Братиславе скандировали: «Хватит с нас Фицо», «Мы хотим перемен» и «Уходи в отставку».

AP
AP
