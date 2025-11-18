закрыть
18 ноября 2025
Движение на одной из улиц Минска закроют на пять лет

  • 18.11.2025, 13:11
Движение на одной из улиц Минска закроют на пять лет

В чем причина.

Одну из улиц столицы закроют для движения сразу на пять лет. Постановление мэра Минска появилось на Национальном правовом интернет-портале.

В документе сказано, что движение по данному отрезку дороги представляет угрозу для жизни и здоровья водителей.

Потому участок ул. Масюковщина от ул. Лынькова до ул. Колесникова будет перекрыт с 18 ноября 2025 года до 17 ноября 2030-го.

Постановление уже вступило в силу.

Но что может угрожать жизни водителей на обычной минской улице? Стройка, разумеется.

