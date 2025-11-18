National Interest: НАТО показало, как будет отвечать России 18.11.2025, 13:24

Масштабные учениях в Средиземном море демонстрируют скрытые возможности альянса.

НАТО проводит крупные учения в Средиземноморье, объединив несколько стран–операторов истребителей пятого поколения. Маневры проходят в рамках учения Falcon Strike 25 и завершения масштабной восьмимесячной операции Highmast, в ходе которой авианосная ударная группа Великобритании выполнила глобальное развертывание от Европы до Индо-Тихоокеанского региона, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Учения преследуют три цели: интеграция истребителей четвертого и пятого поколения, совершенствование тактики воздушного боя НАТО и укрепление логистического взаимодействия между странами — операторами F-35.

К маневрам привлекаются самолеты ВВС и ВМС Великобритании, а также военная авиация Италии, Франции, Греции и США. Почти все участники, кроме Франции и Греции, используют истребители F-35 Lightning II. США остаются крупнейшим заказчиком с более чем 2 400 самолетами трех модификаций. Италия приобретает 105 F-35, а Греция уже заказала 20 самолетов. Франция, в свою очередь, делает ставку на собственный будущий истребитель пятого поколения.

Учения совпали с объявлением НАТО о полной боевой готовности авианосца HMS Prince of Wales и его эскадрилий F-35B. Как подчеркнул командующий воздушными и космическими силами Великобритании маршал Аллан Маршалл, операция Highmast стала «демонстрацией глобального охвата, устойчивости и значимости» британских сил.

После десятилетий сокращения международной активности Великобритания стремится вернуть себе более заметную роль на мировой арене. Успешное развертывание в ключевых регионах — от Южно-Китайского моря до Аденского залива — показывает, что Лондон действительно намерен «вернуться в игру».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com