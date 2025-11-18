закрыть
Литва призвала ЕС ужесточить санкции против режима Лукашенко

  • 18.11.2025, 13:26
  • 1,356
Из-за гибридных атак.

Литва на заседании Совета ЕС по общим делам 17 ноября подняла вопрос гибридных атак со стороны Беларуси и призвала к усилению санкций в отношении белорусского режима.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Литвы Сигита Миткус, которого цитирует пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства, сообщает «Европейская правда».

В ходе заседания он подчеркнул, что нарушение воздушного пространства Литвы с помощью контрабандных воздушных шаров, запускаемых с территории Беларуси, должны рассматриваться как сознательная гибридная операция.

«Мы призываем четко назвать действия белорусского режима гибридной атакой против государства-члена ЕС и рассмотреть новые санкции в отношении ответственных белорусских должностных лиц и учреждений», – сказал заместитель министра.

Он подчеркнул, что Беларусь должна немедленно разрешить зарегистрированным в ЕС грузовым автомобилям вернуться на территорию ЕС.

«Действия Беларуси недопустимы, они дискриминируют предприятия ЕС и приводят к дополнительным финансовым потерям», – резюмировал Миткус.

Из-за использования метеорологических шаров для перевозки контрабандных сигарет, запускаемых из Беларуси, Литва несколько раз была вынуждена останавливать работу аэропортов.

Руководство страны называет это гибридной атакой Беларуси. Такие действия Минска осудили руководители ЕС, а поддержку Литве выразило НАТО.

