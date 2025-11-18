Дональд Трамп снес восточный флигель Белого дома 7 18.11.2025, 15:09

Дональд Трамп

Ради нового бального зала

Президент США Дональд Трамп распорядился снести исторический Восточный флигель Белого дома, чтобы построить на его месте новый бальный зал. Судя по свежим фотографиям, от пристройки 1942 года, где традиционно работала первая леди, не осталось даже фундамента, пишет BILD.

Съемки с вершины монумента Вашингтона показывают огромный котлован и строительную технику на месте флигеля. Новый зал, рассчитанный на 650 гостей, должен стать площадкой для государственных приемов и крупных банкетов. В официальном заявлении Белого дома говорится, что дополнительные конструкции «выглядели неприглядно».

Стоимость проекта оценивается в 250 млн долларов. По словам Трампа, строительство полностью финансируется пожертвованиями «патриотически настроенных американцев, крупнейших компаний и самим президентом». Среди жертвователей упоминаются Google, Amazon, Meta, Microsoft и Apple.

Решение вызвало волну критики. Национальный фонд охраны исторического наследия заявил, что «глубоко обеспокоен» демонтажем и потребовал приостановить работы до общественной экспертизы.

