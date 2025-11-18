закрыть
Сестра президента Филиппин обвинила его в зависимости от кокаина

  • 18.11.2025, 17:40
  • 1,640
Сестра президента Филиппин обвинила его в зависимости от кокаина
Фердинанд Маркос-младший

По словам женщины, это привело к проблемам в управлении страной.

Администрация президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего выступила с опровержением заявления его сестры Ими Маркос о зависимости брата от кокаина, которая привела, по словам женщины, к проблемам в управлении страной.

В администрации заявили, что слова сестры могут быть попыткой отвлечь внимание общественности от коррупционного скандала, связанного с ее коллегами по сенату, пишет The Guardian.

«Сенатор Ими, надеюсь, вы проявите патриотизм и поможете в расследовании, которое проводит ваш брат, и осудите всех коррупционеров», — цитирует издание пресс-секретаря президента Клэр Кастро.

Ранее по инициативе главы островного государства была создана независимая комиссия для расследования обвинений сенаторов и конгрессменов в крупных взятках от строительных компаний за выгодные контракты на возведение объектов для борьбы с наводнениями. Выяснилось, что некоторых проекты так и не были реализованы, оставшись на бумаге.

Во время митинга в Маниле 17 ноября сенатор Ими Маркос заявила, что ее 68-летний брат страдает наркотической зависимостью еще со времен президентства их отца — Фердинанда Маркоса-старшего, управлявшего Филиппинами в 1965–1986 годах и свергнутого в результате военного переворота.

Ими Маркос также обвинила супругу и взрослых детей действующего главы государства в злоупотреблении наркотиками. Женщина подчеркнула, что перестала общаться с братом с 2022 года, когда тот стал президентом.

