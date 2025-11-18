Однофамильца Вэнса приговорили за угрозы убить Трампа 1 18.11.2025, 17:46

1,266

Джеймс Дональд Вэнс угрожал убить и вице-президента США.

Американца Джеймса Дональда Вэнса приговорили к двум годам тюрьмы за угрозы убить президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса, следует из пресс-релиза американского Минюста.

67-летний житель Мичигана в марте и апреле 2025 года под псевдонимом Diaperjdv опубликовал в социальной сети Bluesky посты с угрозами убить четверых, в том числе Трампа и Вэнса. В одном из постов мужчина написал, что ему не важны последствия и он готов провести в тюрьме остаток жизни.

Джеймс Вэнс признал себя виновным в угрозе убийства или причинения вреда вице-президенту, а также в угрозах против других государств. За это его приговорили к двум годам лишения свободы и штрафу $250 тыс.

В октябре 2024 года в Пенсильвании задержали мужчину за угрозу убить Трампа. Его слова «я ненавижу Дональда Трампа, я бы хотел пристрелить этого парня» услышал сотрудник транспортного офиса Стейт-Колледжа. Тогда 74-летнему американцу предъявили обвинения в террористических угрозах и хулиганстве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com