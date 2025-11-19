закрыть
«Зеленый змий» добивает население России

  • 19.11.2025, 8:46
  • 4,788
Из-за низких доходов россияне предпочитают покупать дешевый суррогат.

В России ежегодно от отравления алкоголем гибнет более 10 тысяч человек, так как увеличивается рынок дешевого суррогата. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

По данным СВР, в России в 2025 году уже произошло много массовых отравлений алкоголем. Например, в Саратовской области по этой причине зафиксировали уже 126 смертей, а в Ленинградской области – 49 за один инцидент (по этому уголовному делу задержали более 10 человек, подозреваемых в изготовлении и продаже нелегальной алкогольной продукции – прим. ред.).

Из-за низких доходов население России предпочитает покупать дешевый суррогат. Набирает обороты самогоноварение. В 2025 году в РФ продажи самогонных аппаратов увеличились на 37%. На данный момент у россиян насчитывается около 2,5 млн самогонных аппаратов, а домашний самогон уже занял 20% рынка крепкого алкоголя.

В России недавно приняли закон, который должен урегулировать рынок метанола. Например, нужно будет обязательно в течение месяца уничтожать изъятые вещества, что помешает нечистоплотным полицейским продавать «вещественные доказательства».

СВР считает, что это косметическое решение, которое не затронет корень проблемы, лежащий в коррупции правоохранителей и в очень маленьких доходах большинства населения.

Таким образом, рынок нелегального алкоголя в России никуда не денется, а сотни тысяч людей будут подвергаться смертельному риску. Отметим, власти России регулярно повышают цены на алкоголь, объясняя это якобы заботой о здоровье населения. На самом деле Кремль пытается пополнить государственный бюджет.

