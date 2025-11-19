Белорусские предприятия накопили на складах продукции почти на $4 миллиарда 5 19.11.2025, 12:16

По сравнению с прошлым годом, эта сумма оказалась на 34,7% больше.

Белорусские промышленные предприятия к 1 ноября 2025 года накопили на своих складах продукции почти на 4 млрд долларов. По сравнению с прошлым годом, эта сумма оказалась на 34,7% больше.

Такую статистику, ссылаясь на отчеты белорусских госорганов, привел портал Banki24.by.

Согласно оперативным официальных ведомств, всего на складах промышленных предприятий к 1 ноября накопилось продукции на 11,312 млрд рублей (в эквиваленте более 3,8 млрд долларов). Соотношение складских запасов к среднемесячному производству подскочило с 62,5% в ноябре прошлого года до 81,2% на 1 ноября 2025 года.

По данным обозревателей Banki24.by, это самый высокий показатель за последние 12 лет. Специалисты объяснили его низким спросом на белорусскую продукцию в России на фоне общего замедления экономики соседней страны. Именно Россия сейчас остается главным рынком сбыта для большинства предприятий белорусской промышленности.

Между тем, Белстат накануне отчитался об увеличении валового внутреннего продукта. По итогам октября объем ВВП Беларуси в текущих ценах достиг 234,6 млрд. рублей (почти 79 млрд долларов в эквиваленте). В сопоставимых ценах к уровню января – октября 2024 года этот показатель подрос на 1,5%, констатировали в Национальном статистическом комитете, однако это в разы меньше целевого показателя, заявленного правительством на 2025 год.

