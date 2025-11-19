Кевин Костнер может сыграть Билла Клинтона 5 19.11.2025, 15:57

Фото: Slaven Vlasic/Getty Images | Pool/JE

Сериал создается при участии Организации Объединенных Наций.

Актер и режиссер Кевин Костнер ведет переговоры о роли бывшего президента США Билла Клинтона в политической драме. Проект находится на ранней стадии разработки и создается при участии Организации Объединенных Наций. Костнер выступит не только исполнителем одной из главных ролей, но и исполнительным продюсером вместе с актером Леонардо ДиКаприо, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Режиссером и сценаристом сериала выступит Дэвид Рэймонд. Сериал будет основан на реальных историях гуманитарных миссий и людей, борющихся за улучшение жизни во всем мире. Производством занимаются компании Appian Way, Onwards Studios и Prime Focus DNEG, а дистрибьютором выступит Fifth Season. Рэймонд ранее активно сотрудничал с инициативой UN Creative Community Outreach и в 2016 году организовывал ужин для лидеров индустрии от лица ООН.

Актер недавно прославился ролью Джона Даттона в популярном сериале «Йеллоустон», за которую получил «Золотой глобус».

Дополнительно сообщается, что проект вызывает повышенный интерес в западной индустрии, поскольку станет одним из немногих сериалов, созданных в официальном партнерстве с ООН. По данным источников, создатели намерены привлечь к работе международных консультантов, чтобы максимально достоверно передать реальные истории гуманитарных работников и показать закулисье глобальных миссий, которые зачастую остаются вне внимания широкой аудитории.

