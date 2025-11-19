Трамп сделал новое заявление о Путине 12 19.11.2025, 21:49

10,830

Дональд Трамп и Владимир Путин

Президент США снова заявил, что разочарован диктатором РФ.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил свою разочарованность российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом американский лидер заявил на инвестиционном форуме Саудовской Аравии и США.

Трамп в очередной раз заявил, что он «завершил» восемь бушующих войн и осталась еще одна — война России против Украины.

«Я думал, что она будет легкой (для урегулирования - ред.), потому что у меня хорошие отношения с президентом Путиным, но сейчас я немного разочарован в президенте Путине. Он это знает. Я думал, что это будет легко», - добавил Трамп.

