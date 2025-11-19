Трамп сделал новое заявление о Путине

Трамп сделал новое заявление о Путине12
- 19.11.2025, 21:49
- 10,830
Президент США снова заявил, что разочарован диктатором РФ.
Президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил свою разочарованность российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом американский лидер заявил на инвестиционном форуме Саудовской Аравии и США.
Трамп в очередной раз заявил, что он «завершил» восемь бушующих войн и осталась еще одна — война России против Украины.
«Я думал, что она будет легкой (для урегулирования - ред.), потому что у меня хорошие отношения с президентом Путиным, но сейчас я немного разочарован в президенте Путине. Он это знает. Я думал, что это будет легко», - добавил Трамп.