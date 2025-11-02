Жители российского Белгорода начали срезать кабели с привезенных в город электрогенераторов 2.11.2025, 8:56

6,394

Генераторы привезли, чтобы город не погрузился во тьму после ударов ВСУ.

В Белгороде местные жители начали срезать кабели с привезенных в город электрогенераторов. Об этом стало известно из доклада первого заместителя руководителя администрации губернатора Белгородской области Елены Долмановой, которая сообщила губернатору Вячеславу Гладкову, что установленное резервное оборудование оказалось в открытом доступе, а в ряде муниципалитетов неизвестные уже повредили его. Долманова показала фотографии, на которых видно, что источники питания размещены на социальных и инфраструктурных объектах без какой-либо защиты.

Как пишет «Открытый Белгород», Гладков резко отреагировал на ситуацию, указав на халатное отношение глав муниципалитетов к обеспечению сохранности электрогенераторов, поступивших в регион из других субъектов и приобретенных на бюджетные средства. Он подчеркнул, что чиновники несут персональную ответственность за исправность оборудования и обязаны защитить генераторы от возможных атак со стороны ВСУ, предусмотрев соответствующие укрытия.

«Что за катастрофа такая?! Бросили и ушли! Почему все объекты генерации не закрыты защитными сооружениями? В идеале они должны быть закрыты бетоном. Хорошо, бетон дорогой. Закрывайте досками! Делайте опалубку, засыпайте песком — от осколков это уже защищает. Охрану ставьте. Мне на второй день доложили, что не успели поставить генератор, «замечательные» люди начали срезать кабели», — возмутился глава региона. Он указал, что федеральный центр выделил на закупку электрогенераторов для Белгородской области 2,3 млрд рублей, и предупредил, что в случае повреждения оборудования новые закупки лягут на плечи глав муниципалитетов.

Электрогенераторы были доставлены в регион на фоне нарастающих проблем с энергоснабжением из-за атак ВСУ. По подсчетам «Русской службы Би-би-си», интенсивность украинских ударов по Белгородской области с начала года увеличилась почти в четыре раза: основную угрозу представляют беспилотники, хотя растет и число ракетных обстрелов. Осенью несколько ударов пришлись по объектам электроснабжения и ТЭЦ, что привело к масштабным отключениям.

Так, 5 и 6 октября ВСУ атаковали ракетами станцию «Луч», после чего около 40 тысяч жителей региона остались без света, возникли перебои с водоснабжением из-за остановки насосных станций. Тогда Гладков заявил, что обеспечить резервными генераторами все дома власти не могут, и порекомендовал жителям частного сектора приобретать такое оборудование самостоятельно.

