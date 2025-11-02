закрыть
2 ноября 2025, воскресенье, 10:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США и Китай откроют каналы связи между военными

  • 2.11.2025, 9:11
США и Китай откроют каналы связи между военными

Глава Пентагона раскрыл подробности.

Соединенные Штаты и Китай договорились создать новые каналы связи между военными «для деконфликта и деэскалации любых возникающих вопросов».

Об этом заявил глава Министерства войны США Пит Хегсет, сообщает CNN.

Глава Пентагона рассказал, что после встречи президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее, он провел на этой неделе «столь же позитивную» встречу с министром национальной обороны Китая Дон Джуном в Малайзии.

«Мы с адмиралом согласны, что мир, стабильность и хорошие отношения - лучший путь вперед для наших двух великих и могущественных стран», - написал Хегсет в соцсети Х.

Далее он вспомнил слова Дональда Трампа, который сказал, что его историческая встреча «Большой двойки» задала тон для вечного мира и успеха США.

«Министерство войны будет делать то же самое - мир через силу, взаимное уважение и позитивные отношения», - подчеркнул Хегсет.

Он добавил, что обе стороны запланировали дополнительные встречи для формализации этих усилий по координации.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников