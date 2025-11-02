США и Китай откроют каналы связи между военными 2.11.2025, 9:11

Глава Пентагона раскрыл подробности.

Соединенные Штаты и Китай договорились создать новые каналы связи между военными «для деконфликта и деэскалации любых возникающих вопросов».

Об этом заявил глава Министерства войны США Пит Хегсет, сообщает CNN.

Глава Пентагона рассказал, что после встречи президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее, он провел на этой неделе «столь же позитивную» встречу с министром национальной обороны Китая Дон Джуном в Малайзии.

«Мы с адмиралом согласны, что мир, стабильность и хорошие отношения - лучший путь вперед для наших двух великих и могущественных стран», - написал Хегсет в соцсети Х.

Далее он вспомнил слова Дональда Трампа, который сказал, что его историческая встреча «Большой двойки» задала тон для вечного мира и успеха США.

«Министерство войны будет делать то же самое - мир через силу, взаимное уважение и позитивные отношения», - подчеркнул Хегсет.

Он добавил, что обе стороны запланировали дополнительные встречи для формализации этих усилий по координации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com