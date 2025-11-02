США и Китай откроют каналы связи между военными
- 2.11.2025, 9:11
Глава Пентагона раскрыл подробности.
Соединенные Штаты и Китай договорились создать новые каналы связи между военными «для деконфликта и деэскалации любых возникающих вопросов».
Об этом заявил глава Министерства войны США Пит Хегсет, сообщает CNN.
Глава Пентагона рассказал, что после встречи президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее, он провел на этой неделе «столь же позитивную» встречу с министром национальной обороны Китая Дон Джуном в Малайзии.
«Мы с адмиралом согласны, что мир, стабильность и хорошие отношения - лучший путь вперед для наших двух великих и могущественных стран», - написал Хегсет в соцсети Х.
Далее он вспомнил слова Дональда Трампа, который сказал, что его историческая встреча «Большой двойки» задала тон для вечного мира и успеха США.
«Министерство войны будет делать то же самое - мир через силу, взаимное уважение и позитивные отношения», - подчеркнул Хегсет.
Он добавил, что обе стороны запланировали дополнительные встречи для формализации этих усилий по координации.