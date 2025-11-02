В Англии устроили поножовщину в поезде: 10 пострадавших 2.11.2025, 10:09

Фото: JUSTIN TALLIS/AFP

Девять из них — с опасными для жизни ранениями.

В Англии совершено нападение с ножом в поезде в графстве Кембриджшир, пострадали 10 человек, девять из них получили опасные для жизни ранения, сообщает ВВС.

Нападение произошло в субботу вечером в поезде в графстве Кембриджшир, следовавшем из города Донкастер на северо-востоке Англии на вокзал King's Cross в Лондоне.

После того, как стало известно о случившемся, большое количество сотрудников экстренных служб прибыло к месту происшествия на станцию Хантингдон в Кембриджшире, где поезд совершил незапланированную остановку.

Полиция подтвердила, что девять человек находятся в больнице с опасными для жизни травмами. Еще один человек проходит лечение в больнице с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

В связи с инцидентом арестованы два человека, которые в настоящее время находятся под стражей.

Расследование проводится при поддержке сотрудников антитеррористического подразделения. Полиция сообщает, что движение поездов в этом районе по-прежнему приостановлено. Также сохраняется ряд ограничений на движение автотранспорта.

