Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином приведет к «вечному миру» 2.11.2025, 11:27

Фото: Getty Images

Президент США нацелен на успех.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его недавняя встреча с лидером Китая Си Цзиньпином «была замечательной». Он выразил убеждение, что эта встреча приведет к «вечному миру и успеху».

Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

«Моя встреча на уровне G2 с президентом Китая Си Цзиньпином была замечательной для обеих наших стран. Эта встреча приведет к вечному миру и успеху. Да благословит Бог Китай и США», - написал американский лидер.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина

30 октября в Южной Корее Дональд Трамп провел встречу с лидером Китая и заявил, что Соединенные Штаты готовы работать вместе с Пекином, чтобы достичь прогресса в мирном урегулировании.

Си Цзиньпин во время встречи с Трампом подчеркнул важность совместной работы для достижения стабильности и процветания в мире.

