В Литве зафиксировали рекорд по количеству нелегальных мигрантов со стороны Беларуси

  • 2.11.2025, 11:36
Фото: Reuters

Почти половина попыток произошла в последние пять дней перед закрытием границы.

Рекордное за последние полгода количество попыток миграции граждан третьих стран с территории Беларуси пресекла Литва в октябре — 275. Об этом пишет «Позiрк».

Почти половина попыток (116, или 42%) зафиксирована за последние пять дней месяца, после того как Литва закрыла границу с Беларусью из-за вторжения зондов с контрабандными сигаретами. 31 октября было зарегистрировано рекордное за последние три года суточное количество попыток перехода (63).

Всего за прошедший месяц соседние страны Евросоюза зафиксировали 3271 попытку перехода границы со стороны Беларуси. Это на 14,9% меньше, чем в сентябре (3 844), и на 47,9% больше, чем в октябре 2024 года (2 211).

За 10 месяцев 2025 года пресечено 41 160 попыток перехода границы. Это на 20,6% больше, чем за аналогичный прошлогодний период (34 132), и на 13,4% больше, чем за весь 2024 год (36 291).

