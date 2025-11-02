The Economist: «План Б» для Тайваня 1 2.11.2025, 14:58

Как остров готовится к возможному отказу США от поддержки.

Когда Дональд Трамп вновь стал президентом США, на Тайване царил сдержанный оптимизм. Советники-«ястребы» обещали твердую линию против Китая, а Вашингтон активно продавал оружие острову. Теперь Тайбэй разрабатывает стратегию действий на случай, если США прекратят оказывать поддержку, пишет The Economist ) (перевод — сайт Charter97.org.

Формально политика США не изменилась, однако Трамп все чаще говорит о торговой сделке с Китаем, в которую может быть включен и Тайвань. Он уже обложил остров более высокими тарифами, чем Японию и Южную Корею, потребовал увеличить военные расходы до 10% ВВП и настоял, чтобы тайваньская корпорация TSMC перенесла часть производства микрочипов в США.

Из администрации Трампа ушли ключевые антикитайские советники, уступив место изоляционистам, а Пекин усилил давление, требуя, чтобы Вашингтон ослабил обязательства перед Тайбэем.

Президент Тайваня Лай Цин-дэ в октябрьской речи впервые занял сдержанную позицию в отношении Китая, стараясь не мешать американо-китайским переговорам. Он пообещал увеличить оборонные расходы до 3% ВВП к 2026 году и до 5% к 2030-му, а также объявил о создании системы противовоздушной обороны T-Dome — намек на американский «Золотой купол» Трампа.

Параллельно Тайбэй расширяет военное сотрудничество с Европой. На сентябрьской выставке в Тайбэе впервые участвовали немецкие компании и Airbus, а в Польше тайваньские, украинские и польские фирмы договорились совместно производить дроны.

Однако эксперты считают, что этих мер недостаточно. Без американских гарантий Тайвань не сможет сдержать Китай, но, по мнению властей, укрепление собственной обороны хотя бы повысит для Пекина цену возможного вторжения. «План Б» у Тайваня один — выстоять самостоятельно, если союзник отвернется.

