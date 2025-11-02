закрыть
Уважаемые санитары, будьте бдительны: пациент совсем плох

  • Телеграм-канал «Ник и Майк»
  • 2.11.2025, 15:45
Уважаемые санитары, будьте бдительны: пациент совсем плох

В каждой деревне был свой дед, который на лавке рассказывал разного рода небылицы.

Уровень дипломатии агрохунты как он есть. На этом коротком видео прекрасно все. И неуклюжие попытки извиниться (которые, конечно, в Литве и США не были приняты. Как и вся подобная геополитическая суета). И откровенное вранье (чем уже никого не удивить). И деревенская матерщина (которую даже собственная пресс-служба решила не вырезать, так как показывать адекватным данного товарища все сложнее).

За скобками этого короткого отрезка еще остались гопнические угрозы («вот мы с Пыней как зададим»), путанные объяснения, что это литовцы сами себя атакуют, платоническая любовь с Игорем Туром и много другого кринжа.

На очередное переобувание в полете даже не будем обращать внимание.

В каждой деревне был свой дед, который на лавке рассказывал разного рода небылицы. Этот разговор как по антуражу, так и по смыслу мало чем отличался. Шпиц по правую руку на скамейке только дополнил это печальную картину.

Уважаемые санитары, будьте бдительны. Пациент совсем плох…

Телеграм-канал «Ник и Майк»

