Reuters: США начали готовить военный плацдарм вблизи Венесуэлы 2.11.2025, 16:54

Вашингтон усиливает давление на режим «друга Лукашенко» Мадуро.

Американские военные приступили к модернизации военно-морской базы «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико, закрытой более 20 лет назад, к такому выводу пришло Reuters, проанализировав сделанные в этом районе спутниковые снимки. Опрошенные агентством военные чиновники и эксперты предполагают, что строительство на объекте свидетельствует о подготовке США к длительным операциям в Карибском бассейне, в том числе против Венесуэлы.

Согласно полученным фотографиям, строительные работы начались 17 сентября. В частности, было заменено покрытие рулежных дорожек, ведущих к взлетно-посадочной полосе. Отставной полковник морской пехоты США Марк Канчиан отметил, что такие изменения характерны для подготовки к увеличению количества посадок и взлетов военных самолетов. Ранее Bloomberg узнал, что эта военно-морская база с сентября является плацдармом для истребителей-невидимок F-35B и грузовых самолетов C-17 Globemaster III.

Кроме того, идет строительство инфраструктуры в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и на Виргинских островах США, расположенных примерно в 800 км от Венесуэлы.

Так, в аэропорт имени Рафаэля Эрнандеса, второй по загруженности гражданский аэропорт в Пуэрто-Рико, к середине октября американские военные перевезли средства связи и мобильную диспетчерскую вышку, которая обычно используется для координации наращивания воздушных судов в зонах боевых действий или после стихийных бедствий.

«Все эти вещи, я думаю, предназначены для того, чтобы напугать режим [диктатора Венесуэлы Николаса] Мадуро и генералов вокруг него, в надежде вызвать раскол», — считает старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Кристофер Эрнандес-Рой.

Наращивание военного присутствия США в Карибском бассейне началось в августе. Судя по данным отслеживания кораблей и самолетов, фотографий и видео из открытых источников, развертывание в регионе является крупнейшим с 1994 года, когда Соединенные Штаты направили два авианосца и более 20 тыс. военнослужащих на Гаити для участия в операции «Поддержать демократию», пишет Reuters.

Предполагаемая численность американских военных, дислоцированных в Карибском бассейне у берегов Венесуэлы, составляет 16 тыс. человек, писала The Washington Post. Группировка США включает в себя восемь военных кораблей и атомную подлодку. Задействована также авиация, в том числе стратегический бомбардировщик B-52 и истребитель F-35. Персонал авианосной ударной группы оценивается в 4 тыс. человек.

Американские корабли нанесли уже несколько ракетных ударов по венесуэльским катерам, которые, как считают в Белом доме, занимались контрабандой наркотиков. В конце лета Соединенные Штаты разместили у берегов Венесуэлы флотилию из семи кораблей. Каракас отвергает обвинения.

