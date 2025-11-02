Президент Нигерии встретится с Трампом 1 2.11.2025, 17:07

Бола Тинубу

Ранее президент США обвинил нигерийские власти в геноциде христиан.

Президент Нигерии Бола Тинубу встретится с американским коллегой Дональдом Трампом после обвинений со стороны США в геноциде христиан. Об этом заявил специальный советник Тинубу по политическим коммуникациям Дэниэл Бвала в соцсети X.

«И президент Бола Тинубу, и президент Дональд Трамп заинтересованы в борьбе с повстанцами и всеми формами терроризма», — написал он.

Бвала также заявил, что разногласия о нападениях террористов на христиан подлежат обсуждению и разрешению двумя лидерами во время встречи, которая пройдет в президентском дворце в Нигерии или в Белом доме.

