Президент Нигерии встретится с Трампом

Президент Нигерии встретится с Трампом1
- 2.11.2025, 17:07
Ранее президент США обвинил нигерийские власти в геноциде христиан.
Президент Нигерии Бола Тинубу встретится с американским коллегой Дональдом Трампом после обвинений со стороны США в геноциде христиан. Об этом заявил специальный советник Тинубу по политическим коммуникациям Дэниэл Бвала в соцсети X.
«И президент Бола Тинубу, и президент Дональд Трамп заинтересованы в борьбе с повстанцами и всеми формами терроризма», — написал он.
Бвала также заявил, что разногласия о нападениях террористов на христиан подлежат обсуждению и разрешению двумя лидерами во время встречи, которая пройдет в президентском дворце в Нигерии или в Белом доме.