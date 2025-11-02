Соболенко успешно стартовала на Итоговом турнире 1 2.11.2025, 18:59

Белоруска победила итальянку Жасмин Паолини.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко без труда обыграла итальянку Жасмин Паолини в стартовом матче на Итоговом турнире WTA.

На это первой ракетке мира понадобилось всего 70 минут. Итоговый счет встречи – 6:3, 6:1.

Следующий матч Арина Соболенко проведет 4 ноября с Кори Гауфф (№3, США). Начало поединка – не ранее 15:00 по минскому времени.

Напомним, что именно американка дважды останавливала Соболенко в шаге от победы на турнирах Большого шлема.

В последний раз теннисистки встречались в финале «Ролан Гаррос – 2025». Тогда в трех сетах сильнее оказалась 21-летняя Гауфф.

