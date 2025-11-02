В Джибути отменили ограничение по возрасту для президента 1 2.11.2025, 20:45

1,262

Поправка позволит узурпатору Исмаилу Омару Гелле выдвинуть свою кандидатуру в шестой раз.

Парламент Джибути одобрил отмену прописанного в конституции ограничения, которое запрещало гражданам старше 75 лет баллотироваться в президенты африканской республики. Об этом сообщает Agence France-Presse.

«Национальное собрание ратифицировало поправку об отмене возрастного ограничения, так что она официально принята», — рассказал спикер парламента Дилейт Мохамед Дилейт.

Поправка позволит 77-летнему президенту Джибути Исмаилу Омару Гелле выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в шестой раз с 1999 года. Сам ранее допускал, что пойдет на очередной пятилетний срок.

