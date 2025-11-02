закрыть
ВСУ нанесли точные удары по россиянам в Купянске

  • 2.11.2025, 21:49
  • 2,304
ВСУ нанесли точные удары по россиянам в Купянске

Украинские воины затормозили наступление оккупантов.

Силы обороны нанесли точные удары по россиянам в Купянске Харьковской области. В результате вражеское наступление там затормозилось.

Об этом в телеэфире сообщил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов, передает «Укрінформ».

По словам Трегубова, ситуация на Купянском направлении остается непростой, однако украинские защитники сдерживают оккупантов и не дают им попасть в центр города.

«Более того, там есть повод для осторожного оптимизма в том, что даже в северных районах, где они пытались сконцентрировать свои силы, им сейчас немного непереливки. По ним было нанесено несколько точных и тяжелых ударов, в результате чего наступление там сейчас затормозилось», - сказал он.

