21 ноября 2025, пятница, 15:31
Прислать новость Архив новостей
Италия экстрадирует в Германию украинца Кузнецова, которого подозревают в подрыве «Северных потоков»

  • 20.11.2025, 5:02
Италия экстрадирует в Германию украинца Кузнецова, которого подозревают в подрыве «Северных потоков»
Сергей Кузнецов

Решение суда.

Верховный суд Италии принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в подрыве газопроводов Северный поток.

Об этом его адвокат Николай Катеринчук сообщил «Суспильному».

Ожидается, что Сергея Кузнецова экстрадируют в Германию в течение десяти дней. Катеринчук назвал решение об экстрадиции «негативным».

10 ноября сообщалось, что Кузнецов, который уже десятый день голодает в итальянской тюрьме, где его держат до окончательного решения вопроса об экстрадиции в Германию в рамках дела о подрывах газопроводов Северный поток, написал письмо.

В нем он заявил, что к нему относятся как к «преступнику номер один» и содержат в учреждении строгого режима вместе с подозреваемыми членами ИГИЛ.

