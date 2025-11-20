Италия экстрадирует в Германию украинца Кузнецова, которого подозревают в подрыве «Северных потоков» 5 20.11.2025, 5:02

4,458

Сергей Кузнецов

Решение суда.

Верховный суд Италии принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в подрыве газопроводов Северный поток.

Об этом его адвокат Николай Катеринчук сообщил «Суспильному».

Ожидается, что Сергея Кузнецова экстрадируют в Германию в течение десяти дней. Катеринчук назвал решение об экстрадиции «негативным».

10 ноября сообщалось, что Кузнецов, который уже десятый день голодает в итальянской тюрьме, где его держат до окончательного решения вопроса об экстрадиции в Германию в рамках дела о подрывах газопроводов Северный поток, написал письмо.

В нем он заявил, что к нему относятся как к «преступнику номер один» и содержат в учреждении строгого режима вместе с подозреваемыми членами ИГИЛ.

