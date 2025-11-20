закрыть
21 ноября 2025, пятница, 15:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина установила главного военного преступника, зверствовавшего в Буче

10
  • 20.11.2025, 13:03
  • 20,554
Украина установила главного военного преступника, зверствовавшего в Буче

Командиру десантников Юрию Киму инкриминируют 17 казней мирных жителей.

Подозреваемым стал Юрий Ким, который был командиром взвода 76-й десантно-штурмовой дивизии российской армии, пишет Reuters со ссылкой на международную правозащитную организацию Global Rights Compliance.

«Доказательства показывают, что Юрий Владимирович Ким подозревается в уголовной ответственности за 17 убийств и четыре случая жестокого обращения, преднамеренно совершённых силами под его командованием в Буче. Ким лично приказывал своим подчинённым охотиться, причинять вред и убивать людей, которых считал сторонниками или помощниками украинских вооружённых или сил безопасности. После убийств мирных жителей командир приказал своим подчинённым сжигать тела, чтобы скрыть преступления», — заявила Global Rights Compliance.

Выдвижение подозрений — это процессуальный шаг перед возможным вынесением ордера на арест. Ранее украинские прокуроры уже выдвигали подозрения десяткам российских солдат по делу о Буче, но впервые сделали это в адрес офицера.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип