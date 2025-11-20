Украина установила главного военного преступника, зверствовавшего в Буче 10 20.11.2025, 13:03

20,554

Командиру десантников Юрию Киму инкриминируют 17 казней мирных жителей.

Подозреваемым стал Юрий Ким, который был командиром взвода 76-й десантно-штурмовой дивизии российской армии, пишет Reuters со ссылкой на международную правозащитную организацию Global Rights Compliance.

«Доказательства показывают, что Юрий Владимирович Ким подозревается в уголовной ответственности за 17 убийств и четыре случая жестокого обращения, преднамеренно совершённых силами под его командованием в Буче. Ким лично приказывал своим подчинённым охотиться, причинять вред и убивать людей, которых считал сторонниками или помощниками украинских вооружённых или сил безопасности. После убийств мирных жителей командир приказал своим подчинённым сжигать тела, чтобы скрыть преступления», — заявила Global Rights Compliance.

Выдвижение подозрений — это процессуальный шаг перед возможным вынесением ордера на арест. Ранее украинские прокуроры уже выдвигали подозрения десяткам российских солдат по делу о Буче, но впервые сделали это в адрес офицера.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com