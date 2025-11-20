Украина установила главного военного преступника, зверствовавшего в Буче

Украина установила главного военного преступника, зверствовавшего в Буче10
Командиру десантников Юрию Киму инкриминируют 17 казней мирных жителей.
Подозреваемым стал Юрий Ким, который был командиром взвода 76-й десантно-штурмовой дивизии российской армии, пишет Reuters со ссылкой на международную правозащитную организацию Global Rights Compliance.
«Доказательства показывают, что Юрий Владимирович Ким подозревается в уголовной ответственности за 17 убийств и четыре случая жестокого обращения, преднамеренно совершённых силами под его командованием в Буче. Ким лично приказывал своим подчинённым охотиться, причинять вред и убивать людей, которых считал сторонниками или помощниками украинских вооружённых или сил безопасности. После убийств мирных жителей командир приказал своим подчинённым сжигать тела, чтобы скрыть преступления», — заявила Global Rights Compliance.
Выдвижение подозрений — это процессуальный шаг перед возможным вынесением ордера на арест. Ранее украинские прокуроры уже выдвигали подозрения десяткам российских солдат по делу о Буче, но впервые сделали это в адрес офицера.