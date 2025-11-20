На Крымский мост запретили заезжать даже электромобилям 2 20.11.2025, 14:00

2,780

Оккупанты боятся, что его подорвут.

Российские оккупанты прибегают к беспрецедентным мерам безопасности Крымского моста – запрещен въезд даже электромобилям. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, пишет unian.net.

«Сейчас там меры безопасности дошли до того, что на мост нельзя заехать электромобилем или гибридным автомобилем, потому что российские спецслужбы опасаются, что их могут использовать для очередной спецоперации с нашей стороны. Речь идет и о грузовиках... Возникает вопрос, зачем он там нужен, если грузовики нельзя, новые автомобили нельзя. Поезда с цистернами, с горючим, или с тяжелой техникой – тоже нельзя», – отмечает Плетенчук.

В результате, добавляет военный, по мосту можно ездить, в частности нелегальным туристам и определенному частному автотранспорту. Таким образом, по словам Плетенчука, функция Крымского моста – символическая, он действует, как имперский маркер.

Закрытие моста в целях безопасности уже стало для оккупантов постоянной практикой и сказать, что они могут прибегнуть там к каким-то новым действиям – пока сложно, уточнил представитель ВМС.

Он добавил, что на территории Крыма базируется российская авиация, которая донимает Украину. И это является проблемой – пребывание постоянное над Черным морем десятков единиц авиации, которая позволяет выполнять довольно большое количество задач, превращает Черное море, в котором практически не наблюдается российских кораблей, в большую серую зону.

По словам Плетенчука, противник активизировал использование авиации оперативно-тактического класса для ударов по Украине.

