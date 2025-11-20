В России начали изымать из продажи книги Стивена Кинга 14 20.11.2025, 14:32

Стивен Кинг

После критики писателем Путина роман «Оно» исчез из магазинов.

Роман американского писателя Стивена Кинга «Оно» (It) изъяли из продажи в России. Культовое произведение сняли с полок книжных магазинов и удалили из выдачи на маркетплейсах. Также его издания больше не удается найти на сайтах интернет-магазинов, реализующих книжную продукцию, пишет The Moscow Times. В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили агентству, что данная книга «может быть запрещена в РФ».

До этого об изъятии тиража романа из книжных писали новосибирские СМИ. По их данным, это произошло в соответствии с законом о запрете пропаганды ЛГБТ. «Начальник сказал, что есть распоряжение убрать роман Кинга, продаваться он не будет. Это не решение какого-то одного издательства, а именно общее решение по конкретному произведению», — пояснил сотрудник одного из книжных магазинов.

В феврале 2024 года журналист Александр Плющев опубликовал список из 252 книг, которые подпадали под запрет пропаганды ЛГБТ и должны были быть изъяты из продажи. Подлинность списка подтвердили в «Мегамаркете». В перечне был роман «Оно» Кинга, а также «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары, «Декамерон» Джованни Боккаччо, «Пир» Платона, «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста и «Неточка Незванова» Федора Достоевского. Позднее в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и экс-депутат Госдумы Александр Хинштейн пояснили, что список был составлен в 2022 году, то есть еще до принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, но является «рабочим».

Роман Кинга «Оно» был издан в 1986 году в США и неоднократно экранизировался. Произведение рассказывает о семерых друзьях из вымышленного города Дерри, которые сражаются с монстром, способным принять любой физический облик на основе страхов жертв.

После начала полномасштабной войны в Украине Кинг осудил Россию и предрек Владимиру Путину проблемы. Писатель приостановил сотрудничество с издательством АСТ, которое владело контрактом на выпуск его книг на русском языке. Однако права на большинство произведений Кинга были продлены еще на 3–4 года. Последним романом писателя, который официально вышел в России, стал «Билли Саммерс», рассказывающий о наемном убийце.

