Париж охватил масштабный блэкаут

Париж охватил масштабный блэкаут9
- 20.11.2025, 18:14
- 6,772
170 тысяч домов остались без света, остановилось метро.
В Париже и его пригородах утром 20 ноября произошло масштабное отключение электроэнергии, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на госоператора электросетей RTE. В результате технического инцидента на подстанции в Исси-ле-Мулино, к юго-западу от французской столицы, без электричества на некоторое время остались около 170 000 домохозяйств, также останавливалась работа некоторых веток метрополитена и пригородных поездов, отключались светофоры, домофоны и уличное освещение.
В RTE отчитались, что специалистам удалось восстановить электричество у 112 000 абонентов в Париже и его окрестностях в течение пяти минут — к 6:38 по парижскому времени. Однако по состоянию на 7:50 утра несколько тысяч домов оставались без света. Электроснабжение было полностью восстановлено лишь в 9:20, отчитались в RTE. Представитель оператора сообщил, что точная причина инцидента остается неизвестной, ведется расследование. Предыдущий блэкаут, охвативший большую часть Пиренейского полуострова, южные регионы Франции, Андорру и Марокко, произошел в апреле 2025 года.