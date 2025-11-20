закрыть
В Беларуси разработали необычное рапсовое масло

  20.11.2025
В чем его особенность?

В научно-практическом центре Национальной академии наук Беларуси по продовольствию разработали новое «живое» рапсовое масло. Так его называют потому, что витаминов в нем больше, чем в любом другом растительном.

Продукт получают методом отжима при низкой температуре, как премиальные сорта, сообщает телеканал «МИР24».

процессе производства его сначала подогревают до 40 градусов, а затем отправляют под пресс, так оно сохраняет больше веществ, чем при обычной экстракции.

Такое масло богато на Омега-3, витамин B и фитостерины, которые эффективно снижают уровень холестерина. Также оно улучшает пищеварение, состояние кожи, волос и, конечно же, вкус пищи.

