В польском Саноке мужчина бросился на полицейских с мачете

В польском Саноке мужчина бросился на полицейских с мачете1
- 21.11.2025, 12:42
- 3,842
Драматическую сцену записали на видео.
Он убил свою мать, и когда к нему приехали полицейские, он бросился на них с мачете. 46-летний мужчина ранил двух офицеров и пожарного, был застрелен. Эти драматические события произошли в Саноке.
Драматичный инцидент произошел в четверг в одном из населенных пунктов в районе Войтово в польском Саноке. Около 10 часов полицейские получили сообщение о том, что мужчина забаррикадировался в квартире со своей 69-летней матерью и включил датчик газа.
«Было принято решение о принудительном входе в квартиру с помощью пожарных. Сначала полицейские заметили лежащую на полу женщину, а затем из другой комнаты выскочил мужчина с предметом, похожим на меч или мачете. Он ранил пожарного, затем двоих полицейских. Офицеры использовали средства прямого принуждения, в том числе газ, но это не принесло ожидаемых результатов, нападавший продолжал атаковать. Тогда полицейские произвели выстрелы», - сказал в эфире TVN24 Петр Войтуник, пресс-офицер полиции Жешува.
Войтуник подчеркнул, что мужчина пытался выбить острым инструментом пистолет из руки полицейского.
На видео, снятом одним из местных жителей, видно, как 46-летний нападавший следует за отступающими полицейскими, размахивает мачете и в этот момент раздается выстрел. Реанимация, предпринятая уже находящимся на месте экипажем скорой помощи, не принесла результатов.