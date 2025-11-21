США смоделировали сценарий возможного свержения Мадуро 2 21.11.2025, 12:49

2,576

Оппозиционный лидер утверждает, что готова к переходу власти.

Во время первого президентского срока президента США Дональда Трампа американские власти провели серию стратегических военных игр, чтобы оценить последствия возможного ухода диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Итоги, изложенные в рассекреченном докладе, указывают, что в постмадуровской Венесуэле страну ожидают хаос, борьба за власть и насилие, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно участникам этих учений, включая представителей Пентагона и Госдепартамента, свержение Мадуро — будь то военный переворот, народное восстание или внешняя интервенция — привело бы к распаду системы управления. Армейские группировки, конкурирующие политические силы и вооруженные формирования, начали бы борьбу за территории и ресурсы.

Автор одного из докладов, консультант по нацбезопасности Дуглас Фара, заявил, что немедленный срыв государства неизбежен: управление армией, полиция и административная система перестали бы функционировать. Для стабилизации страны понадобились бы десятки тысяч американских военных.

Оппозиционный лидер Мария Корина Мачадо утверждает, что готова к переходу власти.

Возможный кризис власти открыл бы путь внешним вооруженным группам, росту насилия и новой миграционной волне, что усугубило бы ситуацию в регионе. Однако, как отмечают аналитики, Вашингтон не демонстрирует ясного плана послевоенного устройства страны.

