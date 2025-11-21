закрыть
21 ноября 2025, пятница, 15:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президента Сербии обвиняют в причастности к «сафари» на людей во время осады Сараева

2
  • 21.11.2025, 14:03
  • 2,864
Президента Сербии обвиняют в причастности к «сафари» на людей во время осады Сараева

Информация поступила в прокуратуру Милана.

Журналист-расследователь из Хорватии Домагой Маргетич подал в прокуратуру Милана жалобу о причастности действующего президента Сербии Александара Вучича к «сафари на гражданских» во время осады Сараева в 1990-х годах.

Об этом сообщает The Guardian и итальянский портал Today.

На прошлой неделе в прокуратуре Милана начали расследование, направленное на установление личностей итальянцев, которые ездили на «снайперское сафари» в Сараеве в 1992-96 годах и платили за это деньги боснийским сербам. Таких «туристов» выводили на высоты вокруг города, где они могли ради развлечения стрелять по гражданским. Во время осады города от пуль снайперов погибали в том числе дети.

Поводом для расследования в Милане стала жалоба, поданная итальянским писателем из Милана Эцио Гаваццени, который сам собрал определенные доказательства, а также доклад, присланный бывшим мэром Сараева Бенжаминой Карич.

Гаваццени утверждает, что начал подробно исследовать тему с 2022 года, просмотрев документальный фильм на эту тему словенского кинорежиссера.

На этой неделе к его жалобе добавилась еще одна, от хорватского журналиста Домагоя Маргетича. В последние дни журналист опубликовал информацию о том, что молодой Александар Вучич присутствовал на одном из наблюдательных пунктов возле Сараева, с которого, по утверждениям свидетелей, происходило «сафари» на гражданских.

В жалобе не говорится, что Вучич лично стрелял по гражданским, но журналист считает, что его присутствие возле пункта и роль в подразделениях боснийских сербов вокруг Сараева стоит исследовать в контексте расследования.

В 2021 году Вучич в интервью отрицал, что когда-либо стрелял в направлении осажденного города.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип