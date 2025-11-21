Британский астроном назвал созвездия в честь любимой еды 1 21.11.2025, 15:37

иллюстративное фото

Теперь над нашими головами мерцает целый праздничный буфет.

Возможно, иногда ученые настолько увлекаются исследованиями, что забывают про обед. Ведущий британский астроном Марк Томпсон, например, открыл новые созвездия и назвал их «Сосиской в тесте», «Куриным наггетсом» и «Креветочным кольцом» — список неполный, пишет «Нож».

Всего исследователи обнаружил шесть ранее неизвестных групп звезд. Как выяснилось, каждой из них Томпсон дал «аппетитное имя». Так, помимо вышеупомянутых созвездий, на небе «возникли» «Сыр на палочке», «Свинья в одеяле» (сосиска, завернутая в бекон) и «Мини-пицца».

«Будь то «Свинья в одеяле» в Близнецах или «Креветочное кольцо» в Зимнем шестиугольнике, теперь над головой мерцает целый праздничный буфет», — порадовался Марк Томпсон.

По словам астронома, в созвездие «Куриный наггетс» вошли звезды Ориона — Бетельгейзе, Беллатрикс, Минтака, Ригель, Сайф и Альнитак. Чтобы рассмотреть «угощение», ученый посоветовал людям из Великобритании смотреть на юго-юго-восток около 22:00 в четверг вечером.

«Свинья в одеяле» при этом состоит из звезд Близнецов — Кастора, Тау Близнецов, Мебсуты, Теджата Заднего, Альхены, Мекбуды, Васата и Поллукса. Также известно, что космическое «кольцо из креветок» образуют два звездных кольца.

«Внешнее кольцо соединяет Капеллу, Альдебаран, Ригель, Сириус, Процион и Поллукс, а внутренняя часть — Альхену, Теджат Постериор, Дзету Тельца и Бетельгейзе», — добавил Томпсон.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com