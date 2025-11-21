Ученые: Любовь помогает заживлять раны 2 21.11.2025, 17:51

Как это работает.

Ученые из Университетской больницы Цюриха решили проверить, как физическое здоровье человека, а именно способность кожи заживлять раны, связана с интимной близостью и гормоном окситоцином. Исследование было опубликовано в журнале JAMA Psychiatry, заметил techinsider.

Специалисты давно заметили, что люди, состоящие в счастливых и долгих романтических отношениях, как правило, здоровее и живут дольше. Причем важно именно качество отношений — то, насколько люди поддерживают друг друга, часто обнимаются и чувствуют себя в безопасности.

Считается, что один из механизмов, связывающих любовь и здоровье, — это физический контакт. Эксперименты показывают, что ласковое прикосновение может успокаивать нервную систему, снижать уровень гормона стресса кортизола и помогать чувствовать себя спокойнее.

Оказывает влияние и окситоцин — нейрогормон, которые часто называют «гормоном любви». Он выделяется, когда человек чувствует близость с другим человеком: при ласковых прикосновениях, сексуальном контакте или во время кормления грудью. Считается, что именно он влияет на то, как положительное общение влияет на самочувствие.

Чтобы проверить эту связь, ученые провели исследование, в котором приняли участие 80 здоровых пар в возрасте около 27-28 лет. Все они были в отношениях около четырех лет. Всех участников разделили на две группы. Одна получала окситоцин в виде назального спрея, а вторая — плацебо.

Затем ученые создали у всех участников крошечные ранки на предплечье с помощью специального вакуумного аппарата. Это безболезненная процедура, которая создает небольшие волдыри, похожие на ожоги.

Через некоторое время после процедуры каждый участник сам впрыскивал себе в нос назначенный ему спрей. А затем их снова разделили на две другие группы. Одной дали задание на благодарность партнеру — список из 23 положительных качеств их отношений — и просили в течение 10 минут на видео обсудить эти темы, выражая признательность друг другу. Другая же группа просто в свободной форме разговаривала на нейтральные темы.

После этого ученые внимательно изучили, как заживают раны. Они использовали специальную фото-методику, чтобы оценивать тяжесть раны по нескольким параметрам, например, наличию новой ткани и покраснения, через час, сутки и неделю после ее создания.

Из лаборатории все участники ушли с портативным устройством, которое на протяжении пяти дней задавало им вопросы: общались ли они с партнером, в каком формате это было. Также участники оценивали свое эмоциональное состояние. Кроме того, ученые несколько раз в день собирали образцы слюны, чтобы измерить уровень кортизола.

Оказалось, что сам по себе окситоцин не способен значительно ускорить заживление ран или снизить стресс. Однако вместе с ласковыми прикосновениями в быту царапины зарастали заметно быстрее и лучше. В группе с плацебо такой четкой связи не было.

Похожий эффект наблюдался и для сексуальной близости. Более высокая активность в группе, получавшей окситоцин, была связана с лучшим заживлением. У участников, принимавших плацебо, эта связь опять же была слабой или отсутствовала.

Анализ слюны показал, что окситоцин сам по себе также не снижает уровень кортизола. Однако в те дни, когда участники занимались сексом, их общий суточный уровень кортизола был ниже, независимо от того, получали они гормон или нет.

