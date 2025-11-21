Премьер Литвы высказалась по поводу нового закрытия границы с Беларусью 21.11.2025, 19:32

Инга Ругинене

Фото: lpsk

Метеозонды с контрабандой вновь нарушили работу аэропорта Вильнюса.

Метеозонды с контрабандой вновь нарушили работу аэропорта Вильнюса. В связи с этим премьер-министр Литвы Инга Ругинене напомнила, что в случае ухудшения ситуации правительство может вновь принять решение о закрытии границы, пишет Delfi.

«Закрытие границы было крайней мерой, ответом на метеозонды, целенаправленно отправленные в сторону аэропорта. Сегодня мы видим, что можем открыть границы, но не исключаем возможности повторного закрытия границ на неопределенный срок, если ситуация изменится в худшую сторону. Метеозонды — это наша новая реальность, но, перестроив алгоритмы, можно сказать, мы все реже закрываем аэропорты», — заявила Ругинене 21 ноября.

«Я ясно дала понять вчера и позавчера: одним лишь открытием или закрытием мы резко не отключим метеозонды. Каждый раз, когда мы говорим об этом вопросе, есть много стратегических действий», — сказала она.

По словам премьер-министра, действия правоохранительных органов координируются, Литва консультируется с международными партнерами и работает по дипломатическим каналам.

Напомним, 20 ноября над аэропортом Вильнюса снова были введены временные ограничения воздушного пространства почти на час «из-за возможного пролета воздушного шара». Из-за этого среди прочего не смог сесть самолет с главой МИД Литвы и комиссаром ЕС на борту.

Месяц назад, 29 октября, Литва закрыла границу с Беларусью в связи с участившимися случаями прилета метеозондов с контрабандой, которые угрожали работе аэропортов. А 20 ноября работа закрытых двух пунктов пропуска на границе была возобновлена.

При этом до сих пор не могут вернуться застрявшие в Беларуси литовские фуры, которые в нашей стране принудительно отправили на платные стоянки.

