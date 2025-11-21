В польском доме семьи Коперника обнаружены скрытые 700-летние конструкции 2 21.11.2025, 21:06

Находка стала полной неожиданностью.

Археологи нашли под двором дома Николая Коперника уникально сохранившиеся деревянные постройки XIII века – редчайший фрагмент раннего средневекового города Торунь, который позволяет увидеть город таким, каким он был до эпохи кирпичных фасадов.

На участке были выявлены очертания деревянного строения, выполненного в технике угловой выемки. Сохранность углового стыка, простоявшего более 700 лет, археологи называют исключительной – подобные элементы деревянных жилых построек в Торуни обычно не доживают до наших дней.

Необычной оказалась и ориентация здания. Оно расположено по оси восток–запад – перпендикулярно современной городской сетке, что свидетельствует о совершенно иной организации пространства до появления каменных таунхаусов в XIV веке.

Точная функция постройки пока не определена. Археологи рассматривают несколько версий: от жилого здания до мастерской. Теоретически конструкция могла быть и водной цистерной, но известные аналоги того времени были существенно меньше. Большинство исследователей склоняется к хозяйственной или жилой функции сооружения.

Кроме деревянных конструкций найдены два туалета, один из которых датирован началом XV века – важные маркеры быта раннего городского участка.

Впереди сложная работа: необходимо провести дендрохронологический анализ, а затем обеспечить безопасное хранение и демонстрацию находки. После завершения реставрации часть древних конструкций планируется открыть для публики.

