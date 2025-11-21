закрыть
22 ноября 2025, суббота
Литва прекратила транзит грузов ЛУКОЙЛа в Калининград

  • 21.11.2025, 21:39
Это связано с санкциями США и Великобритании против России.

Литва с 21 ноября остановила транзит грузов ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) и его дочерних компаний в Калининград. Это связано с санкциями США и Великобритании против России. Об этом сообщила пресс-служба «Железных дорог Литвы».

«Соблюдение рекомендуемых санкций США и Великобритании — это последовательный шаг, способствующий контролю и устойчивости бизнес-рисков», — отметил глава железнодорожной компании Эгидиюс Лазаускас. Литва прекратила принимать заявки на транзит грузов 31 октября, следует из заявления.

США и Британия ввели санкции против ЛУКОЙЛа в октябре. 14 ноября компания сообщила, что ведет переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими потенциальными покупателями.

