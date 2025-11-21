Немецкий поставщик титана сообщил о прекращении бизнеса в РФ 2 21.11.2025, 21:50

2,030

Из-за российского вторжения в Украину.

Немецкий производитель и поставщик изделий из титановых сплавов, компания Hermith GmbH со штаб-квартирой в Мюнхене разорвала свои бизнес-связи с Россией, прекратив поставки, производство и участие в связанных с ней структурах. Об этом представитель Hermith сообщил 20 ноября в ответ на запрос DW, сделанный после появления на немецком портале Correctiv расследования, где упоминалась компания.

«Санкции Евросоюза и ответные меры России, предоставление экспортных лицензий, совершение платежей и моральная необходимость прекратить сотрудничество сделали продолжение деятельности практически невозможным, в связи с чем на этом фоне операции в России были прекращены», - сообщила Hermith.

Представитель компании не уточнил, когда именно было прекращено сотрудничество с Россией, сказав лишь, что это произошло «после начала войны». Речь при этом идет не о реструктуризации российского бизнеса, а о полном отказе от поставок и продуктов, подчеркнул представитель Hermith. Среди поставщиков, пришедших на замену России, в компании назвали производителей в Китае.

Hermith называет себя «одним из ведущих европейских производителей и поставщиков титана». По ее собственным данным, компания производит около 1000 тонн изделий из титана в год и обладает складом на 300 тонн. Компания была основана в 2004 году россиянином Алексеем Рассказовым. В 90-е он работал в России в банковском секторе, после чего занимал различные должности в европейских фондах и структурах, а затем основал компанию в Германии. Ее бизнес был тесно связан с Россией — одним из главных производителей и экспортеров титана в мире. У Рассказова есть немецкое гражданство.

В 2017 году баварская компания подписала долгосрочный контракт с входящим в «Росатом» «Чепецким механическим заводом» (ЧМЗ) на поставку в Европу более 1000 тонн титановой продукции. Сделку заключили в присутствии тогдашнего премьер-министра Баварии, экс-министра внутренних дела Германии Хорста Зеехофера и министра экономического развития России Максима Орешкина.

Этим сотрудничество Hermith с Россией не ограничилось: в 2019 году она стала партнером топливной компании «Росатома» «ТВЭЛ». С ней же в 2021 году компания создала совместное предприятие Hermith Aerospace для производства труб для авиации. Рассказов тогда утверждал, что продукцией заинтересовались крупнейшие авиастроительные компании, такие как Airbus, Embraer и Bombardier. Через полгода после подписания сделки Россия вторглась в Украину.

Поставки титана из РФ не попали под западные санкции

«Война стала для нас настоящим человеческим потрясением. <...> Ситуация нестабильная, динамика отрицательная», - признавался Рассказов в июле 2022 года , заявив однако, что производство и поставки продолжились. Как теперь утверждают в компании, эти контакты в итоге были разорваны.

В Hermith при этом подчеркнули, что вся ее работа всегда находилась под постоянным внутренним и внешним контролем и не была связана с военными, оборонными или охранными предприятиями. Кроме того, подчеркнул представитель Hermith, никаких европейских санкций в отношении экспорта из России титана никогда не вводилось, поскольку это сырье в ЕС относится к критически важным. Как пояснили в компании, вести бизнес с Россией после начала войны стало сложнее, в том числе потому, что это вызывало недовольство клиентов, когда те узнавали происхождение сырья.

