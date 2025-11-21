Литва вручила ноту протеста Беларуси

Литва вручила ноту протеста Беларуси1
- 21.11.2025, 22:48
- 5,006
Режим Лукашенко не выпускает из страны литовские фуры.
Представителю посольства Беларуси в Литве была вручена нота протеста в связи с дискриминационными действиями в отношении литовских перевозчиков. Об этом 21 ноября сообщил МИД Литвы.
«Белорусской стороне было сообщено, что Литва расценивает преднамеренный невыпуск с территории Беларуси тягачей, прицепов и полуприцепов, принадлежащих литовским компаниям и гражданам, как преднамеренное изъятие имущества и грубое нарушение общепризнанных норм международного права», — говорится в сообщении МИД Литвы.
Ведомство настоятельно потребовало от Беларуси немедленно прекратить указанные дискриминационные действия. И предупредило, что Литва оставляет за собой право обратиться в суд с соответствующим иском, потребовать возмещения причиненного ущерба и принять другие ответные меры как на национальном уровне, так и на уровне Евросоюза.