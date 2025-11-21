Литва вручила ноту протеста Беларуси 1 21.11.2025, 22:48

5,006

Режим Лукашенко не выпускает из страны литовские фуры.

Представителю посольства Беларуси в Литве была вручена нота протеста в связи с дискриминационными действиями в отношении литовских перевозчиков. Об этом 21 ноября сообщил МИД Литвы.

«Белорусской стороне было сообщено, что Литва расценивает преднамеренный невыпуск с территории Беларуси тягачей, прицепов и полуприцепов, принадлежащих литовским компаниям и гражданам, как преднамеренное изъятие имущества и грубое нарушение общепризнанных норм международного права», — говорится в сообщении МИД Литвы.

Ведомство настоятельно потребовало от Беларуси немедленно прекратить указанные дискриминационные действия. И предупредило, что Литва оставляет за собой право обратиться в суд с соответствующим иском, потребовать возмещения причиненного ущерба и принять другие ответные меры как на национальном уровне, так и на уровне Евросоюза.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com