США выпустили предупреждение о рисках полетов в районе Венесуэлы 22.11.2025, 0:32

1,304

Дни «друга Лукашенко» сочтены?

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило уведомления для летчиков (NOTAM), в котором заявило о рисках полетов в районе Венесуэлы. Об этом говорится в соответствующем сообщении.

«Операторам рекомендуется соблюдать осторожность при полетах в районе обслуживания полетов Майкетия (SVZM FIR) на всех уровнях высоты из-за ухудшения ситуации с безопасностью и усиления военной активности в или вокруг Венесуэлы. Существующие угрозы могут представлять потенциальный риск для воздушных судов на всех высотах, включая этапы пролёта, прибытия и вылета, а также для аэропортов и воздушных судов, находящихся на земле», — сказано в уведомлении.

Оно будет действовать с 21 ноября по 19 февраля 2026 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com