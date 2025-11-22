закрыть
США выпустили предупреждение о рисках полетов в районе Венесуэлы

  • 22.11.2025, 0:32
  • 1,304
Дни «друга Лукашенко» сочтены?

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило уведомления для летчиков (NOTAM), в котором заявило о рисках полетов в районе Венесуэлы. Об этом говорится в соответствующем сообщении.

«Операторам рекомендуется соблюдать осторожность при полетах в районе обслуживания полетов Майкетия (SVZM FIR) на всех уровнях высоты из-за ухудшения ситуации с безопасностью и усиления военной активности в или вокруг Венесуэлы. Существующие угрозы могут представлять потенциальный риск для воздушных судов на всех высотах, включая этапы пролёта, прибытия и вылета, а также для аэропортов и воздушных судов, находящихся на земле», — сказано в уведомлении.

Оно будет действовать с 21 ноября по 19 февраля 2026 года.

