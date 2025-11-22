США выпустили предупреждение о рисках полетов в районе Венесуэлы
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило уведомления для летчиков (NOTAM), в котором заявило о рисках полетов в районе Венесуэлы. Об этом говорится в соответствующем сообщении.
«Операторам рекомендуется соблюдать осторожность при полетах в районе обслуживания полетов Майкетия (SVZM FIR) на всех уровнях высоты из-за ухудшения ситуации с безопасностью и усиления военной активности в или вокруг Венесуэлы. Существующие угрозы могут представлять потенциальный риск для воздушных судов на всех высотах, включая этапы пролёта, прибытия и вылета, а также для аэропортов и воздушных судов, находящихся на земле», — сказано в уведомлении.
Оно будет действовать с 21 ноября по 19 февраля 2026 года.